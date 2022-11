Kolumne Apropos : Brot und Spiele, Zimtsterne und WM

Nur noch wenige Tage bis zum Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar: Am Sonntag um 17 Uhr ist das Eröffnungsspiel, Katar gegen Ecuador. Das erste Spiel für die deutsche Nationalmannschaft ist am 23. November, gegen Japan.

Das Endspiel ist terminiert auf den 18. Dezember – die erste Fußball-WM, die im Winter stattfindet. Dass bislang von Fußballfieber eher wenig zu spüren ist, liegt aber nicht nur an den kühlen Temperaturen. Zu viel war im Vorfeld dieser WM (tote Arbeiter beim Stadionbau, die zweifelhafte Vergabe, eingeschränkte Menschenrechte in Katar), das macht unbeschwerte Fußballbegeisterung schwierig bis unmöglich.

Und zwischen Plätzchen backen und Baumschmuck basteln WM-Spiele schauen, den WM-Spielplan an die Wand neben den Adventskalender hängen – schon seltsam irgendwie. Unlängst hörte ich Vereinsvertreter darüber diskutieren, ob man wohl am Weihnachtsmarkt einen Fernseher am Stand aufstellen solle, damit die Leute Fußball schauen könnten (immerhin sind die Spiele frei, und nicht im Pay-TV, wie Bundesliga oder Champions League). Mit Glühwein in der einen Hand und heißen Maronen in der anderen jubelnd die Arme hochreißen, in der dicken Winterjacke womöglich – auch eine seltsame Vorstellung.