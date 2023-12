Kolumne Apropos Von Kugelrausch bis Treegonometry

Aber jetzt ist Zeit für Neues. Statt der erhofften Inspiration schwirrte mir aber nach zwei Stunden Blättern in Wohnzeitschriften und Suchen im Internet der Kopf vor Homestyling-Ideen, von der Veranda bis zur Gästetoilette. Denn schließlich solle der Baum, ergo auch die Kugeln, zum gewählten „Thema“ passen. Und ich dachte, das Thema wäre einfach Weihnachten – ha, von wegen: Skandi Weihnacht, Altdeutsche Weihnacht, Pretty in Pink, Glamourous Christmas, Barock, Naturschönheiten und so weiter. Der Weihnachtstrend für 2023 sei grün, braun, beige, war da zu lesen. Und die Kugeln: Glas oder Plastik, Papier oder Stoff, glänzend oder matt, mit Dekor oder ohne, mit Glitzer oder Schnee – kurzum, ich war im Kugelrausch.