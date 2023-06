Kolumne Apropos Die kenn ich doch, oder?

Mein Weg vom Parkplatz zum Redaktionsgebäude ist in der Regel eher monoton. Es geht jeden Tag an denselben Gebäuden und denselben anonymen Menschenmengen vorbei. Doch an diesem Tag ist alles anders. Da fährt auf einmal der Bus mit der auffällig grünen Werbung vorbei. Zwei Männer und zwei Frauen werben für die Ausbildung bei einem Unternehmen aus dem Druckbereich. Plötzlich wird mir klar: „Moment mal, eine der beiden Frauen kennst du doch? Das ist doch deine Cousine?“. Anstatt, wie sonst, zielstrebig in Richtung Büro zu gehen, bleibe ich dieses Mal stehen. Der Gedanke will einfach nicht aus meinem Kopf.