Kolumne Apropos : Und immer schön lächeln . . .

Wenn man so die Profilbilder und -sprüche der Leute auf Whatsapp oder vergleichbaren Messenger-Diensten anschaut, hat das manchmal schon hohen Unterhaltungswert: Erstaunlich oft steht da „Schlafe“.

Oder „Bei der Arbeit“ (ernsthaft?). Andere zeigen sich rebellisch: „Bevor du fragst – Nein“. Die meisten allerdings setzen auf Bilder: von der Palme über den Regenbogen bis zum Fußball. Oder Emojis: In den Anfangszeiten der SMS waren das noch auf die Seite gekippte Satzzeichen :-), heute sind es gelbe Smileys. Unvermutete Aktualität hat da das Profil eines Bekannten erlangt, der seit Jahren unverändert als Profilbild einen solchen gelben Smiley hat mit dem Spruch: „Time to smile“. Das gelbe Mondgesicht wird dieses Jahr nämlich runde 50 Jahre. Der Werbegrafiker Harvey Ball entwarf den Smiley 1962 im Auftrag einer Versicherungsgesellschaft. Weil er sich das Patent nicht schützen ließ, sicherte sich die französische Loufrani-Gruppe in den meisten Ländern die Vermarktungsrechte. „Aber man kann doch nicht über ein Lächeln streiten“, fand Ball mit bewundernswerter Gelassenheit. In diesem Sinne: Schön lächeln – und sei es manchmal nur, um anderen die Zähne zu zeigen ;-)