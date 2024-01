Kolumne Apropos Aber der kann doch nur Beach

Zur Ehrenrettung von Ryan Gosling sei gesagt, dass er verlauten ließ, er finde das nicht gut, dass seine Filmpartnerin und die Regisseurin nicht nominiert seien. In der Nacht vom 10. auf den 11. März werden die Stars über den roten Teppich schreiten und die Oscars verliehen. Ich bin am Fernseher dabei. Und trage Pink – was sonst? (Oder ich boykottiere die Veranstaltung, indem ich einschlafe. Mal sehen.)