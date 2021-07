Kolumne Apropos : Nagelclips zum Knäckebrot

Der Mensch hat es im Laufe der Evolution weit gebracht. Er geht auf zwei Beinen, nimmt das Essen mit Messer und Gabel zu sich, und viele, leider nicht alle von uns, schaffen es sogar, dieses Essen mit geschlossenem Mund zu zerkauen.

Und was wir nicht alles erfunden haben: den Zehennagelclips, von innen verstellbare Außenspiegel, von außen verstellbare Innenbeleuchtung, elektrische Dosenöffner, Raviolidosendeckel an denen man sich nicht mehr schneiden kann, die Wasserbombe, die Wasserstoffbombe, die fleischlose Frikadelle und die zuckerfreie Cola, Erdnussflips und Käsechips, Fanta-Mango, Vuvuzelas, ein Mittel gegen Fußpilz, die Waschmaschine und als Krönung des Ganzen: das reißfeste Papiertaschentuch, das selbst bei 1200 Umdrehungen und 90 Grad in der Waschmaschine seine Haltung bewahrt und nicht in eine Million Fetzen zerlegt wird, die Schutz unterm Hemdkragen und in der Brusttasche suchen oder sich vor lauter lauter an der blauen Jogginghose festklammern, wie ein Koala-Baby am Bauch seiner Mutter. Ich denke jeder, der hin und wieder sein Rotzfähnchen im Buxensack vergisst – Kinder sind darin wahre Profis – wird mir beipflichten: Das waschmaschinenfeste Papiertaschentuch ist die größte Erfindung der letzten zehn, was sag ich, zwanzig Jahre. Forscher vieler Nationen haben Jahrzehnte in Laboren verbracht, in denen Tausende von Nasen Tag für Tag geschnäuzt werden mussten, um unter realen Bedingungen zu testen, ob auch wirklich nichts zerfleddert. Von daher werden wir noch ein paar Jahre warten müssen, bis das nächste große Ding unser Leben verbessern wird. Was das sein könnte? Keine Frage: die wiederverschließbare Verpackung von Knäckebrot. Denn das scheint ein echtes Problem zu sein. Knäckebrot wird nämlich noch immer in irre hartes Papier verpackt, das der beste Kleber der Welt an allen Ecken und Enden zusammenhält, und es unmöglich macht, diese Packung nur irgendwie sauber zu öffnen, ohne sie komplett zu zerreißen. Aber vielleicht wird sich das ja irgendwann ändern. Ob Knäckebrot in der Waschmaschine zerbröselt? Is ja auch egal, die Nase kann man eh nicht reinschnäuzen.