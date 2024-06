Konzert mit Ro Gebhardt und Co. So hat man die Beatles noch nie gehört

Als exklusives Konzert im Saarland kam am Freitag das neueste Werk des Neunkircher Musikers Ro Gebhardt auf die Bühne des „Evi“ (Events Voltmer Immobilien) in Kohlhof. „The Beatles Go Brasil“ gastierte auf der Bühne der stimmungsvollen Eventlocation. Zusammen mit seinem Kollegen Armindo Ribeiro am Gesang und Klavier, Jonas Drobczynski am Schlagzeug und Sohn Alec am Bass, feierte dieses neue Konzertthema Premiere. Birgit Pack-Voltmer begrüßte die rund 90 Gäste im ausverkauften „Evi“, der zu einer Eventlocation umgebauten Kirche auf dem Kohlhof.