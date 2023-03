Klimaschutz in Neunkirchen Erste Klimaschutzpaten für Neunkirchen begrüßt

Oberbürgermeister Jörg Aumann und Ralph Schmidt, Geschäftsführer der Arge Solar, haben im Rathaus Neunkirchen eine Kooperationsvereinbarung über die Teilnahme der Kreisstadt Neunkirchen am Projekt Klikks (Klimaschutz in kleinen Kommunen und Stadtteilen) unterzeichnet. Zudem begrüßten sie die erste Neunkircher Klimaschutzpatin Sabine Gora aus Furpach und den ersten Neunkircher Klimaschutzpaten Hans Zell aus Wellesweiler. „Klimaschutz geht alle an. Auch vor Ort, im Dorf oder im Stadtteil kann viel Gutes für das Klima getan werden. Dafür braucht es Menschen, die sich engagieren und im eigenen Umfeld anpacken wollen“, so Oberbürgermeister Jörg Aumann.