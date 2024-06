Fördergeld für Neunkirchen Eine Million für „Grüne Oase Parkweiher“

Die Kreisstadt Neunkirchen hat sich 2023 beim Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ mit dem Projektvorschlag „Grüne Oase Parkweiher“ beworben. Am Mittwoch, 5. Juni, hat der Haushaltsausschuss des Bundestages in einer ersten Phase grundsätzlich positiv über eine Förderung des Neunkircher Projekts entschieden. Das teilt die Stadt-Pressestelle mit.