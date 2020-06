Kleingartenvereine in Zeiten von Corona : „Immer wie ein kleiner Urlaub“

In der Kleingartenanlage ist es doch idyllisch: Familie Meiser mit Iwan Novoselec (zweiter von links) und Emily Neff (vorne links). Die Familie freut sich immer, wenn sie in die Anlage Am Kasbruchtal fährt. Foto: Christine Schäfer

Kreis Neunkirchen In Corona-Zeiten schätzen Kleingärtner die Rückzugsmöglichkeiten ihrer grünen Oase noch mehr.

„Seit Beginn der Corona-Pandemie hat es doppelt bis dreimal so viele Anfragen nach Parzellen in den Gartenanlagen unseres Kleingartenvereins gegeben wie im Vergleichszeitraum der Vorjahre“, informiert Markus Meiser, Vorsitzender der Bezirksgruppe der Kleingartenvereine im Landkreis Neunkirchen und gleichzeitig Vorsitzender des Kleingartenvereins Gartenfreunde Am Kasbruchtal beim Gespräch in der Kleingartenanlage Kasbruchtal. Mindestens zehn bis 15 Gartenliebhaber haben sich nach Meisers Informationen in den vergangenen Monaten nach einer freien Parzelle beim jüngsten Kleingartenverein des Landkreises erkundigt, der 1997 gegründet wurde und rund 120 Mitglieder zählt. Mitglieder anderer Kleingartenvereine hätten eine ähnliche Entwicklung verzeichnet. Doch zurzeit sind bis auf eine Ausnahme alle 70 Parzellen beim Kleingartenverein Kasbruchtal vergeben.

Durch die gesetzlichen Vorschriften zur Eindämmung der Corona- Pandemie hat sich auch der Alltag in der Kleingartenanlage verändert. „Man merkt schon, dass viele Menschen jetzt mehr Zeit haben und häufiger in die Anlage kommen“, schildert Meiser seine Beobachtungen. Allerdings arbeitet jetzt jeder in seiner eigenen Parzelle. „Die Gärten sehen derzeit alle besonders gut aus“, findet Meiser. Die Kleingärtner durften auch während der Ausgangsbeschränkungen ihre Parzelle nutzen, mussten allerdings auf Verlangen ihren Personalausweis und den Pachtvertrag vorlegen. Die sonst üblichen Gemeinschaftsstunden, die jeder Pächter leisten muss, habe es seit Ausbruch der Corona Pandemie erst einmal in kleinem Rahmen und auf freiwilliger Basis gegeben. Auch das jährliche Sommerfest wurde abgesagt.

„Für uns ist der Besuch unseres Gartens jedes Mal wie ein kleiner Urlaub“, erzählt Meiser, der mit seiner Familie in Illingen wohnt. „Es ist gerade in der jetzigen Zeit ein gutes Gefühl, wenn wir weitgehend autark sind und vieles von dem, was unsere fünfköpfige Familie braucht, selbst anbauen können“, ergänzt seine Ehefrau Beatrix Meiser. Sie schätzt, dass etwa 70 Prozent des Obsts und Gemüses, das die Familie verzehrt, aus dem eigenen Garten stammt. Ob Spinat, Bohnen, Gurken, Karotten, Salat, Erdbeeren oder Johannisbeeren – selbst angebaut schmeckt nach Ansicht der Familie doch besser als gekauft. „Wir haben zu Hause drei Gefriertruhen voll mit den Produkten aus unserem Garten, sodass wir das ganze Jahr etwas davon haben“, freut sich Beatrix Meiser.

Auch Michelle, Joschua und Johannes, die drei Kinder des Paares, fühlen sich in der Kleingartenanlage wohl und kommen gerne mit, wenn es dort hingeht. „Ich bin allerdings froh, wenn ich mich wieder mit den anderen in der Anlage treffen kann“, erzählt die 18-jährige Michelle. Während der coronabedingten Schulschließung sei die Gartenarbeit eine willkommene Abwechslung gewesen. Auch der 13-jährige Joschua hilft den Eltern gerne im Garten.