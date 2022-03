Konzert in Neunkirchen : Pianist Sebastian Voltz stellt Album „Voyages“ vor

Sebastian Voltz Foto: Rich serra

Neunkirchen Am Samstag, 2. April (ursprünglicher Termin 12. März), um 20 Uhr, stellt der Pianist Sebastian Voltz sein neues Album „Voyages“ in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen vor. Irgendwo zwischen klassischer Musik und europäischem Modern Jazz, tief verbunden mit der Klaviermusik des 20 Jahrhunderts und gleichermaßen höchst intuitiv und frei – so ist die Musik von Sebastian Voltz.

Ausgebildet als klassischer Pianist wendet sich Sebastian Voltz der improvisierten Musik zu und verbindet in seiner Musik all die Einflüsse, die ihn selbst faszinieren. „Voyages“ ist ein intimes autobiographisches Album, eine Sammlung persönlichster Gedanken und Erlebnisse, jedes Stück liebevoll ausgesucht und mit Passion eingespielt.