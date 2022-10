„Septemberherz“-Konzert : Klaus Hoffmann spielt Jazz, Latin und Chansons

Klaus Hoffmann Foto: Malene

Neunkirchen Klaus Hoffmann spielt mit seiner Band am Donnerstag, 13. Oktober, um 20 Uhr in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen. Mit seiner eigenständigen musikalischen Mixtur aus Pop, Jazz, Latin, akustischem Folk und in der Tradition der großen französischen Chansoniers wie Brel oder Aznavour bringt der Berliner Sänger, Songschreiber und Liedermacher Klaus Hoffmann seit mehr als 40 Jahren das Leuchten in die Augen seines Publikums, schreiben die Veranstalter.

Sein aktuelles Album „Septemberherz“ wurde im November 2020 veröffentlicht. Die daran anschließend geplante Jubiläumstour zu seinem 70. Geburtstag im März 2021 musste aus bekannten Gründen leider zweimal verschoben werden. Aber aufgeschoben heißt glücklicherweise nicht aufgehoben und die Freude ist umso größer, dass es jetzt endlich losgehen kann.

„Ich freue mich unglaublich auf alle Konzerte und vor allem auf mein Publikum, das mir und der Band bis heute so treu geblieben ist“, wird Klaus Hoffmann vom Veranstalter zitiert.

Begleitet wird Hoffmann von seinen langjährigen, musikalischen Weggefährten Hawo Bleich am Flügel, Michael Brandt (Gitarre), Peter Keiser (Bass) sowie Neuzugang am Schlagzeug Walter Keiser.