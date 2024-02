Vorlesewettbewerb Klara und das Rätsel von Darkmoor Hall

Klara Fries vom Illtal-Gymnasium hat den Kreisentscheid des 65. Vorlesewettbewerbes des Deutschen Buchhandels gewonnen und wird den Landkreis Neunkirchen am Freitag, 24. Mai, beim Landesentscheid vertreten. Gemeinsam mit elf Mitstreitern stellte sie sich dem Wettbewerb. Alle Teilnehmer hatten sich bereits bei den schulinternen Wettbewerben der sechsten Klassenstufe für den Kreisentscheid qualifiziert, der in der Aula der Gemeinschaftsschule Eppelborn ausgetragen wurde. Schulleiter Martin König begrüßte als Hausherr und lobte die Schüler, die bereits in ihren Schulen als Sieger ermittelt wurden. Bei dem Kreisentscheid hatten sie zunächst Gelegenheit beim Vorlesen aus ihren mitgebrachten Lieblingsbüchern während einer dreiminütigen Leseprobe die Jury und auch die Zuhörer von ihrem Lesetalent zu überzeugen. Die Freude am Lesen konnten alle Teilnehmer vermitteln, wobei die Jury jeden Vorleser individuell nach den Kriterien Lesetechnik, Interpretation und Textstellenauswahl bewertete.