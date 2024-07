KKM Neunkirchen Keramikgespräche im KKM: Marc Leuthold zu Gast

Marc Leuthold ist Professor an der State University of New York, Potsdam und am Shanghai Institute of Visual Arts in China. Er studierte Bildende Kunst an der Universität North Carolina. Seit 1999 ist er gewähltes Mitglied im International Academy of Ceramics (IAC) und im Verband Schweizer Keramik. Seine Arbeiten befinden sich unter anderem im Metropolitan Museum of Modern Art, im Brooklyn Museum und im Smithsonian Museum of American Art in Washington DC.