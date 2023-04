Präventiv handeln Sie sollen informieren und sensibilisieren

Die Senioren standen am vergangenen Donnerstag bei der Kirkeler Gemeindeverwaltung im Fokus. Dreh- und Angelpunkt war dabei Jeanette Strauss vom Sozialbüro der Gemeinde. Sie hatte unsere Zeitung gleich zu zwei Terminen am Nachmittag eingeladen. Im Detail ging es um die Vergissmeinnicht-Pflanzaktion des Gerontopsychiatrischen Netzwerks Demenz Saarpfalz-Kreis am Seniorenzentrum des Arbeiter-Samariterbundes (ASB) in Limbach und um die Vorstellung der drei neuen Seniorensicherheitsberater für Kirkel.