Cinetower Neunkirchen und Union Theater-Illingen : Zwischen den Jahren ins Kino

„Avatar“ ist zurück, mehr als zehn Jahre nach dem ersten Riesen-Erfolg geht es nun weiter: Sigourney Weaver als Kiri in einer Szene des Films „Avatar 2: The Way Of Water“ Foto: dpa/-

Neunkirchen/Illingen Kinospaß für Groß und Klein: Was in den beiden Kinos in unserer Region aktuell so alles geboten wird.

Von Maria Boewen-Dörr

Ein sehr schönes Programm läuft nach den Weihnachtstagen sowohl im Cinetower in Neunkirchen als auch im Union-Theater in Illingen. Nach der langen Durststrecke in der Corona-Pandemie sind die Kinos froh, dass wieder mehr Filmfans in die Kinos kommen. Und derzeit locken mit „Avatar“ und Marvel’s „Black Panther“ große Blockbuster, die bestes Popcorn-Kino versprechen. Und mit „Räuber Hotzenplotz“ kommt für die Kleinen ein Klassiker auf die Leinwand, an dem auch erwachsene Spaß haben.

„Oskars Kleid“, „Räuber Hotzenplotz“ sowie „Avatar: The way of water“, „Strange World“ und „Black Panther: Wakanda Forever“ können sich Kinoliebhaber im Cinetower in Neunkirchen ansehen; „Avatar“ und „Räuber Hotzenplotz“ wird auch in Illingen gespielt. Der Cinetower in Neunkirchen verfügt über vier Kinosäle für insgesamt circa 420 Personen. Im Union-Theater in Illingen gibt es zwei Kinosäle für insgesamt 285 Zuschauer. Popcorn, Süßwaren und Getränke bieten beide Kinos an.

In „Oskars Kleid“, das im Cinetower gezeigt wird, geht es um den etwas eigensinnigen Vater Ben, der seit der Trennung von seiner Frau nur ganz langsam wieder zu seinem Sohn Oskar findet. Der Neunjährige ist jedoch kein Sohn, sondern eine Tochter. Der Film behandelt das wichtige Thema Transidentität.

Mit „Räuber Hotzenplotz“ steht ein Klassiker für Kinder in beiden Kinos auf dem Programm. Nachdem die Kaffeemühle der Großmutter gestohlen wurde, machen sich Kasperl und Seppel auf die Suche nach dem Dieb, dem Räuber Hotzenplotz. Dabei geraten sie an den bösen Zauberer, bei dem sie die von ihm gefangen gehaltene Fee entdecken. Für weitere Verwirrungen sorgen die Hellseherin und ein Polizist.

„Mit ‘Avatar: The way of water’ erreicht das Kinoerlebnis einen neuen Höhepunkt, denn James Cameron entführt die Zuschauer in einem spektakulären und mitreißenden Action-Abenteuer zurück in die großartige Welt von Pandora“, kündigt das Union-Theater in Illingen den Film an, der dreidimensional auch in Neunkirchen ausgestrahlt wird. Mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films erzähle dieser Film die spannende Geschichte der Familie Sully: von den Problemen, die sie verfolgen, die Mühen, die sie auf sich nehmen, um einander zu beschützen, sowie die dramatischen Erlebnisse und die Kämpfe, die sie führen, um zu überleben.

Die originelle, actiongeladene Abenteuerkomödie „Strange World“ von den Walt Disney Animationsstudios stellt gleich drei Generationen der legendären Clade-Familie im Cinetower vor. Sie versuchen, sich zusammenzuraufen, um gemeinsam ein unbekanntes, gefährliches Land zu durchqueren, das sich unter ihrer eigenen Welt befindet.

Bei „Black Panther: Wakanda Forever“, der ebenfalls auf der Leinwand des Cinetowers läuft, handelt es sich um einen US-amerikanischen Science-Fiction-Actionfilm. Marvel-Fans werden sehnsüchtig das neue Abenteuer erwarten. Das Königreich Wakanda befindet sich nach dem Tod seines Königs in Trauer. Weil er in Wien vor den Vereinten Nationen versprochen hatte, die Technologien und Ressourcen seines Landes zum Wohl der ganzen Menschheit einzusetzen und das afrofuturistische Königreich so gegenüber der Welt zu öffnen, kommt es zu Spannungen mit anderen Nationen.

Nicholas Ofczarek gibt den Räuber Hotzenplotz im gleichnamigen Film. Foto: dpa/-

Szene aus „Black Panther: Wakanda Forever.“ Foto: AP/Marvel Studios