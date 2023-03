Kinderschutzbund Landkreis Neunkirchen: Hilfe für Familien mit kleinen Kindern

Diplom-Sozialarbeiterin und Projektkoordinatorin Kathrin Rauber bekräftigt: „Kindern etwas zu geben, heißt, das Doppelte zurückzubekommen. Die betroffenen Familien sind so dankbar für die Unterstützung durch das Ufer-Projekt. Daher suchen wir für unser Team engagierte Menschen mit Lebenserfahrung und Freude am Umgang mit Kindern und deren Familien. Im Landkreis Neunkirchen sind bereits acht ehrenamtliche Patinnen und Paten in Familien aktiv und es sollen noch weitere dazukommen.“