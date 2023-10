Kinderhort in Neunkirchen eröffnet Neuer Hort an der Bachschule bietet Platz für 120 Schüler

Eine große weiße Torte voller fröhlicher bunter Kinder – die vernaschten die Gäste bei der Einweihungsparty des neuen Kinderhorts in der Kleiststraße. Rechtzeitig zum Schuljahresbeginn war die Nachmittagsbetreuung von der Bachschule vis a vis in den Neubau umgezogen. Dort kümmern sich nach Schulschluss neun bis elf pädagogische Fachkräfte vorrangig um Schüler der Bachschule in bis zu sechs Gruppen. 4,9 Millionen Euro hat der in seinem Minimalismus ein wenig an die neue Galerie in Saarbrücken erinnernde futuristische Kubus auf dem Schulhof der Bachschule gekostet. Ein richtiges Schnäppchen, verglichen mit dem umstrittenen Bauwerk in der Landeshauptstadt – und zudem deutlich schneller realisiert. Spatenstich war im Mai 2021 gewesen.