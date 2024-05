Kinder und Medien „Medienkompetent sind heute alle. Vielmehr geht es um Medienmündigkeit“

Vor 30, 20 oder vielleicht auch noch vor zehn Jahren wäre der Saal höchstwahrscheinlich krachend voll gewesen. Welches Elternpaar fragte sich nicht besorgt, ob es normal ist, dass der Nachwuchs so viel fernsieht, zockt oder nur noch am Handy hängt. Kurioser Weise sind es die Medien selbst, die das Informationsvakuum füllten. Was erklären könnte, warum beim Vortrag „Fakten und Mythen von Medienkonsum im Kindesalter“ nur sieben Personen zugegen waren. Sehr schade. Denn Fabian Bauer, Psychologe am Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) am Marienhaus Klinikum Neunkirchen und Dr. Olaf Hampel, Leitender Psychologe am SPZ, nahmen das Motto der Veranstaltungsreihe „Medizin verstehen – von Ärzten für jedermann“ sehr ernst. Anschaulich und für Laien gut nachvollziehbar, führten sie in die komplexe Materie ein. Am Anfang stand die Frage: Warum zocken Kinder (und Erwachsene)? „Weil sie dort positive Rückmeldungen erhalten und das sehr viel schneller als im Alltag“, erklärte Bauer. Grundbedürfnisse können auf Knopfdruck beziehungsweise per Mouse oder Joystick befriedigt werden - sei es das Bedürfnis nach Anerkennung, Kontrolle, Lustgewinn oder auch, wenn man in einer Community eingebunden ist, das Bedürfnis nach Bindung. „Einsame Menschen verfallen schneller dem Online-Gaming.“