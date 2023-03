Kinder- und Jugendatelier in Neunkirchen : Kunterbunte Kunstkurse für Kinder

Neunkirchen Das Kinder- und Jugendatelier der Städtischen Galerie Neunkirchen öffnet wieder am 18. März. Hauptthema ist das Experimentieren mit Farbe.

Es geht wieder los mit dem beliebten Kinder- und Jugendatelier der Städtischen Galerie Neunkirchen. Das Motto des diesjährigen Sommersemesters lautet „Kunterbunt“, wie es in einer Mitteilung heißt. Unter der neuen Leitung der Kunst- und Naturpädagogin Stephanie Laub und dem freischaffenden Künstler Klaus Riefer können die jungen Teilnehmer mit Farbe experimentieren, basteln, zeichnen und malen. Sie erhalten nicht nur einen ersten Einblick in die Geschichte der Kunst und erlernen, wie Farben gemischt werden. Auch ein Blick in die jeweils aktuelle Ausstellung in der Städtischen Galerie Neunkirchen soll Anregungen für das eigene kreative Schaffen geben. Am Ende des Semesters werden die entstandenen Kunstwerke Freunden, Verwandten und interessierten BesucherInnen präsentiert.