Einzelhandel in Neunkirchen vor dem Lockdown : Der letzte Ansturm nur ein laues Lüftchen

Nach der Arbeit erledigte Tanja Petry aus Schiffweiler am Dienstagnachmittag noch schnell letzte Einkäufe im Neunkircher Saarpark-Center. Erst am Abend war der Zulauf in der Innenstadt etwas größer. Foto: Heike Jungmann

Kreis Neunkirchen Das Gedränge in den Geschäften hielt sich am Dienstag, dem Tag vor dem großen Corona-Lockdown, im Kreis Neunkirchen in Grenzen.

„Ich hab’s vermieden.“ Diesen Satz hörte man am Dienstag öfter am Telefon auf die Nachfrage, ob auf den buchstäblich letzten Drücker noch Weihnachtseinkäufe getätigt würden. Der große Ansturm auf den Einzelhandel vor dem erneuten Lockdown blieb in den meisten Geschäften im Kreis Neunkirchen zumindest tagsüber aus. Obwohl allerorten satte Rabatte auf die meisten Artikel lockten. Erst am Abend war der Zulauf in der Neunkircher Innenstadt größer, die Parkhäuser des Saarpark-Centers füllten sich zusehends.

Stress hatten etliche Geschäftsleute trotzdem: Kunden fragten nach dem Wochenende am Telefon oder vor Ort nach, wie sie während des Lockdowns an bereits bestellte Ware kommen. Hier wurde meist Entwarnung gegeben: Bei Möbel Dörrenbächer in Illingen etwa wird Abholware zur kontaktlosen Übergabe bereitgestellt. Außerdem, so teilte das Unternehmen mit, würden Auslieferungen unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen uneingeschränkt weiterlaufen. Ähnlich handhaben es auch zum Beispiel Buchhändler wie Anke Birk. Nach einem „turbulenten“ Montag war das Team von Bücher König auch am Dienstag bis 20 Uhr für die Kunden da. So sollte sich der Zulauf zeitlich besser verteilen. Ab Mittwoch stellt die Neunkircher Buchhandlung komplett auf einen Lieferservice um beziehungsweise bietet vor dem Laden, der natürlich nicht betreten werden darf, eine Abholstation. „Wir sind auf den Lockdown vorbereitet“, sagte Anke Birk auf SZ-Nachfrage.

Schon vor der erneut verordneten Schließung der Geschäfte boten manche Einzelhändler einen kostenlosen Lieferservice in der näheren Umgebung an. Ute Meiser aus Hüttigweiler etwa bringt bei ihr bestellte Präsente ohne Zuschlag im Raum Illingen an die Haustür. Ansonsten stehen in diesem Jahr Gutscheine an Weihnachten hoch im Kurs. Sogar wieder von Hand geschrieben, weil es der Schenker nicht mehr in den Laden schaffte oder ganz bewusst darauf verzichtet hat, um Kontakte zu vermeiden.