KBBZ Neunkichen Technik, die weltweit begeistert

Info

Die World Robot Olympiad ist ein internationaler Roboterwettbewerb, der in mehr als 90 Ländern ausgetragen wird. Der Wettbewerb richtet sich an Kinder und Jugendliche von acht bis 19 Jahren, die im Team arbeiten, Roboter konstruieren und programmieren. Dabei werden sie von einem erwachsenen Team-Coach unterstützt. Im Jahr 2024 fanden mehr als 50 regionale Wettbewerbe statt, in denen die Teams ermittelt wurden, die sich für das Deutschlandfinale am 14. und 15. Juni 2024 in Passau qualifiziert hatten. Dort fiel die Entscheidung unter anderem auf Nico Brandstetter und Julian Vogler für das Weltfinale.