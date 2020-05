Kostenpflichtiger Inhalt: Resolution verabschiedet : Stadtrat Neunkirchen: Kaufhof muss bleiben

Premiere für den Stadtrat Neunkirchen: Wegen der Corona-Krise und den notwendigen Abstandsregeln tagte der Stadtrat Neunkirchen zum ersten Mal in der Gebläsehalle. Foto: Brigitte-Neufang-Hartmuth

Neunkirchen Einstimmig eine Resolution für den Erhalt des Warenhauses in der Innenstadt verabschiedet.

„Der Stadtrat der Kreisstadt Neunkirchen tritt energisch für den Erhalt der Kaufhoffiliale Neunkirchen ein und appelliert in diesem Sinne eindringlich an die Verantwortlichen der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof“. Diese Resolution hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung in der Gebläsehalle einstimmig bei zwei Enthaltungen verabschiedet. Eingebracht hatte die Resolution die CDU-Fraktion. Diese fand Zustimmung bei allen im Rat vertretenen Parteien. In der Resolution heißt es weiter: „Der Stadtrat erwartet darüber hinaus, dass sich die Verwaltungsspitze mit der Geschäftsleitung der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof in Verbindung setzt und mit Nachdruck auf die mit einer Schließung der Neunkircher Filiale verbundenen gravierenden Folgen für die Stadt, für ihr Umfeld und insbesondere für die betroffenen Menschen hinweist. Dies mit dem Ziel, das von vielen Neunkirchern in alter Verbundenheit immer noch so genannte Peka zu erhalten.“

Der Stadtrat habe mit großer Sorge die Berichterstattung zur derzeitigen Situation der Warenhauskette zur Kenntnis nehmen müssen. Erschreckend dabei sei die Mitteilung der Unternehmensführung an die Mitarbeiter gewesen, in der der Abbau von Arbeitsplätzen sowie Standortschließungen als unvermeidlich angekündigt worden seien. Im Zusammenhang mit möglichen Schließungen werde auch immer wieder der Standort Neunkirchen genannt, da Galeria Kaufhof hier nur Mieterin sei und laut Unternehmen solche Standorte mit erster Präferenz geschlossen werden sollten.

Die Schließung der Filiale in Neunkirchen wäre ein schwerer Schlag für die weitere Entwicklung der Stadt, aber insbesondere mit dem Blick auf den Verlust der Arbeitsplätze und von Einkaufsmöglichkeiten auch für das gesamte Umfeld, so heißt es in der Resolution. Viele der bisherigen Bemühungen zur Steigerung der Attraktivität würden konterkariert, eine Ersatzinvestition, wenn überhaupt, wäre nur mit größter Anstrengung zu realisiere. Neunkirchen würde ein wichtiges Einkaufsangebot verlieren, für das auch Bewohner des Einzugsgebietes gerne in die Stadt kämen.

„Die Resolution ist Auftrag an uns, uns an die Konzernzentrale zu wenden“, unterstrich Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD). Mitte Mai habe er schon die Geschäftsführung angeschrieben. „Uns ist wichtig, dass das Warenhaus mitten in der Stadt erhalten bleibt“, unterstrich Karl Werner Albert für die CDU-Fraktion die Bedeutung der Resolution. Die Resolution sei ein gutes Signal, betonte auch Thomas Baldauf von der SPD. Unterstützung für die Resolution kam auch von den anderen im Rat vertretenen Fraktionen.