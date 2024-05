Kreistag Neunkirchen Wasserstand der Blies im Fokus

Neunkirchen · Im Landkreis passiert dieses Jahr viel in Sachen Katastrophenschutz, darunter eine Kooperation mit der HTW zur Hochwasserfrüherkennung. Noch in diesem Jahr soll das Katastrophenschutzlager in Ottweiler gebaut werden.

23.05.2024 , 14:51 Uhr

Mit diesem Sensor ist der Pegelstand der Blies zwischen Limbach und Altstadt für die Feuerwehr übers Internet abrufbar. Foto: Thorsten Wolf

Von Anja Kernig