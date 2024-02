Landkreis Neunkirchen und St. Wendel kooperieren Zusammenarbeit beim Katastrophenschutz über Kreisgrenzen

Weitere gemeinsame Projekte sind aktuell in Arbeit, so heißt es weiter: So soll ein gemeinsames Logistikkonzept erstellt werden, um Ausstattung effizient zu beschaffen und aufzuteilen. Auch der gemeinsame Hochwasser- und Starkregenschutz wird ausgebaut. Dazu gehört unter anderen die Installation von Wetterstationen im Landkreis Neunkirchen mit Anschluss an das Wetterportal, in das auch der Landkreis St. Wendel integriert ist. Darüber hinaus soll die bisher gute Zusammenarbeit bei Ausbildungen und Übungen sowie bei der Konzeption der Kommunikationssicherheit untereinander weiter intensiviert werden. Hier arbeiten die beiden Landkreise auch mit dem Saarpfalz-Kreis zusammen, genauso wie bei der gemeinsamen Führung von Großschadens- und Katastrophenlagen.