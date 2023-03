Landkreis Neunkirchen Überdurchschnittlich viele Brandeinsätze im Kreis Neunkirchen

Der Stabstellenleiter Katastrophenschutz Alexander Koch skizzierte in seinem Vortrag die Planungen des Kreises. Hier spiele, so Koch, auch die interkommunale Zusammenarbeit eine wichtige Rolle. „Wir müssen nicht in jedem Kreis alle möglichen Ausrüstungen und Fahrzeuge vorhalten. Allerdings werden wir mit dem Bau einer Lagerhalle für den Katastrophenschutz dafür sorgen, dass wichtiges Material wie beispielsweise eine Sandsackfüllmaschine oder ein Mobildeichsystem für Hochwasserereignisse vorgehalten werden“, führte Alexander Koch weiter aus. Derzeit sei der Gefahrenabwehrplan für den Landkreis Neunkirchen in Arbeit, die Ergebnisse werden in den nächsten Monaten erwartet. Rund 2,8 Millionen Euro für den Bau der Lagerhalle, die Beschaffung von Fahrzeugen und der Ausstattung für die Hilfskräfte sind in diesem Jahr vorgesehen.