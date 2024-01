Kappensitzung des KUV Wiebelskirchen Heimspiel für „de Keller Karl“ vom KUV

Narrenherz, was willst du mehr. Tolle Garde- und Schautänze, faszinierende Tanzmariechen und pointierte Büttenreden, die Aktiven des KUV Blau-Gelb Wiebelskirchen ließen am Samstagabend bei ihrer großen Prunksitzung im Kulturhaus Wiebelskirchen die Narrhalla beben. Das war schon allererste Sahne was KUV-Präsident Tobias Wolfanger, Moderatorin Julia Gebhard und Elferratspräsident Thorsten Jänisch als Sitzungspräsidenten-Dreigestirn einem ausgelassenem Narrenvolk präsentierten. „Und das Ganze hausgemacht“, freute sich Tobias Wolfanger. „,Wir präsentieren unser komplettes Programm ausschließlich mit eigenen Aktiven.“