Kappensitzung der Roten Funken Neunkirchen „Funkenfaasnacht ist doch wirklich scheen“

„Einmal Funke – immer Funke“. so lautet das Sessionsmotto der Karnevalsgesellschaft Rote Funken in diesem Jahr. Und entsprechend des Mottos gestalteten ausschließlich eigene Funken-Aktive die fulminante Prunksitzung des Vereins am Samstagsabend in der Neunkircher Gebläsehalle. Souverän und charmant führte Sitzungspräsident Michael Schley durchs närrische Programm und konnte auch als Stadtschreiber mit spitzer Zunge der Obrigkeit aus Politik und Verwaltung die Leviten lesen. „Was die in Berlin so alles treiwe, das ganze Volk muss drunner leide““ Ob fehlende Arzttermine, der Leerstand des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes oder die Sicherheit in der Innenstadt, der Stadtschreiber wusste geschickt den Finger in offene Wunden zu legen und auch zu „rechts“ hatte Schley eine ganz klare Botschaft: ,,Faasebootze mache doh net mit, bei dem ganze braune Nazi-Shit.“