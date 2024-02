Kappensitzung der Hangarder Brunnebutzer Und Giovanni Mozzarella war auch mit dabei

Die Gründung einer eigenen Republik im letzten Jahr war dann wohl doch eine Nummer zu hoch gegriffen. Alternativ entschieden sich die Hangarder dazu, in diesem Jahr schlichtweg in ein anderes Land zu reisen und so machten sich die Brunnebutzer unter dem Motto „Vino, Pasta, Mafia“ auf nach Bella Italia. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen konnten dabei zahlreiche Akteure mit einem abwechslungsreichen Programm begeistern, charmant begleitet von Präsident Martin Bölk. Am Premierentag war sogar das NKA-Prinzenpaar dabei. In Begleitung des männlichen und weiblichen Elferrates sowie etlichen Gardemädchen in funkelnden Kostümen wurden Natascha I. und Simon I. Teil des alljährlichen Auftaktes mit dem umgedichteten Brunnebutzerlied.