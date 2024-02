Kappensitzung der Daaler Neunkirchen Hoch hinaus mit tollen Tänzen

Viereinhalb Stunden allerbeste Unterhaltung in der restlos ausverkauften Neunkircher Gebläsehalle – Narrenherz was willst du mehr? Der Karnevalsverein Die Daaler zog bei seiner großen Prunksitzung am Samstagabend in der Neunkircher Gebläsehalle alle Register des karnevalistischen Frohsinns. Pointierte Büttenreden sorgten für Lachsalven, Schenkelklopfer und Uijuijui’s im Minutentakt.