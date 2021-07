Infrastruktur : Kanalarbeiten auf der Scheib in Neunkirchen

Foto: dpa/Jan Woitas

Neunkirchen Umfangreiche Kanalarbeiten stehen im Bereich der Scheib an. Sie beginnen, sofern es die Witterung zulässt, an diesem Mittwoch, 7. Juli, in der Georgstraße. Im Anschluss wird die Kanalerneuerung der Sämann- und der Spielmannstraße durchgeführt.