Wiebelskirchen : Ein Jahr Baustelle in Wiebelskirchen

Ein Jahr Baustelle in Wiebelskirchen

Wiebelskirchen Der Eigenbetrieb Abwasserwerk der Kreisstadt Neunkirchen plant, noch im Januar mit der Baumaßnahme im unteren Bliesauenbereich der Pflugstraße in Wiebelskirchen zu beginnen. Der Baubeginn kann sich witterungsbedingt verzögern, teilt die Stadt mit.

Grund für die Kanalbauarbeiten sind notwendige technische Anpassungen der Regenwasserbehandlung. Die Anlagen dienen der Verbesserung der Qualität des Regenwassers, bevor dieses in die Blies eingeleitet wird.

In die Baumaßnahme integriert ist auch der zweite Bauabschnitt der Kanalerneuerung im unteren Bereich der Pflugstraße, einschließlich der Verlagerung des bestehenden Abwasserpumpwerkes.

Die betroffenen Bürger wurden im Herbst 2022 wegen der erforderlichen Prüfung ihrer Grundstücksentwässerungsleitungen und gegebenenfalls nötiger Anpassungen an den öffentlichen Entwässerungskanal in der Pflugstraße angeschrieben. Dabei wurden sie über den 2023 anstehenden Baubeginn informiert.

Die Gesamtbaumaßnahme umfasst neben der Kanalerneuerung in der Pflugstraße auch die Realisierung eines Stauraumkanals im vorgelagerten Bliesbereich, der bei starken Regenfällen in die Blies entlastet. Die Kreisstadt rechnet mit reinen Baukosten in Höhe von rund 620 000 Euro. Die gesamte Kanalbaumaßnahme wird voraussichtlich etwa zwölf Monate dauern.