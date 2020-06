Diakonie-Klinikum : Jusos: Klinikum soll wieder städtisch werden

Das Diakonie Klinikum Neunkirchen soll wieder zurück in städtische Hand fordern die Jusos. Foto: BeckerBredel

Neunkirchen Neunkircher Jungsozialisten fordern Rücknahme. Vorsitzende Fabienne Eli: „Hier sollte es nicht um Gewinne gehen.“

In der Diskussion um die drohende Schließung des Diakonieklinikums Neunkirchen setzen sich die Jusos Neunkirchen für eine Rekommunalisierung des Neunkircher Krankenhauses ein.

„Gesundheit ist Daseinsvorsorge, hier sollte es nicht um Gewinne gehen.“, sagt die Neunkircher Juso Vorsitzende Fabienne Eli. Die Hoffnung durch einen Verkauf an die Kreuznacher Diakonie, das ehemalige städtische Krankenhaus zu retten, ist nach Meinung des SPD-Nachwuchses gescheitert. Der Verkauf des Klinikums, den auch die SPD als Rettung des Krankenhausstandortes Neunkirchen gesehen hat, sei keine Rettung. Die damals zugesagten Investitionen der Kreuznacher Diakonie in Höhe von 25 Millionen Euro wurden nicht getätigt. Sollte die Androhung der Schließung ein taktisches Instrument der Diakonie sein, um noch mehr Geld für einen notwendigen Neubau rauszuschlagen kritisiert die Juso Vorsitzende dies scharf. „Die Angst vor einer Schließung schürt Unsicherheit und Existenzängste in der Belegschaft. Solche Kämpfe dürfen nicht auf den Schultern der Beschäftigten ausgetragen werden.“