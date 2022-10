Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ : Letzte Runde beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Hangard Die Wettbewerbs-Jury bereist ab diesem Freitag die nominierten Dörfer: Hangard ist die letzte Station.

Der 27. Saarländische Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ steht kurz vor dem Abschluss. Die von Umweltministerin Petra Berg berufene Landesbewertungskommission wird die sieben nominierten Dörfer am 14., 20. und am 21. Oktober begutachten, heißt es in einer Mitteilung des Umweltministeriums.

Am Freitag, 14. Oktober, bereist die Kommission die Dörfergemeinschaft „Bietzerberg“ (Bietzen, Harlingen und Menningen) sowie die Dörfer Britten und Hoof. In der darauffolgenden Woche werden am 20. Oktober zunächst Bliesmengen-Bolchen, Bliesransbach und Wittersheim besucht. Hangard ist am Freitag, 21. Oktober, letzte Station der Jury. Bewertet wird nach folgenden Kriterien: Entwicklungskonzepte, wirtschaftliche Initiativen und Verbesserung der Infrastruktur, soziales Engagement und kulturelle Aktivitäten sowie Baugestaltung und Siedlungsentwicklung, Freiraum- und Grüngestaltung im Dorf, Natur und Landschaft außerhalb der Ortslage.