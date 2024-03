Dock 22 in Neunkirchen : Perspektive für junge Erwachsene Andocken und das Ruder rumreißen

Maritim und Neunkirchen, das passte noch nie. Jedenfalls bis gestern. Denn da wurde das „Dock 22“ – eine offene Anlaufstelle der Diakonie Saar für junge Erwachsene bis 25 Jahre – offiziell eingeweiht. Eine große Grafik an der Wand des Gemeinschaftsraums zeigt einen Hafen, wo große Kräne am Kai Container auf Frachtschiffe verladen. Ein Bild von großer Symbolik, das die Lebenssituation junger Menschen trifft. Wohnungs- und Ausbildungssuche, dazu der ganze „Papierkram“ – der Übergang in ein selbstständiges Leben ist alles andere als einfach. Kommen dann noch psychische Probleme oder Schulden hinzu, fühlen sich Betroffene schnell wie ein kleiner wackeliger Kahn, verloren auf dem großen Ozean. Beim „Dock 22“ kann man in dieser Situation „andocken“. Die jungen Erwachsenen laden, um im Bild zu bleiben, ihre Probleme, Stress oder Druck ab und verlassen mit neuen Perspektiven den Hafen. Dabei kann es sich um neue Ideen handeln, wie man den Tag verbringt und strukturiert, das kann aber auch ein fertiges Bewerbungsschreiben sein, ein Praktikum, ein Ausbildungsplatz oder vieles mehr.