Jugendforum im Kreis Neunkirchen Mehr Austausch zwischen den Generationen

Auch im Landkreis Neunkirchen sind die Jugendlichen engagiert und setzen sich aktiv für ihre und die Interessen anderer Jugendlicher und junger Erwachsener ein. So planen sie eigene Projekte und organisieren Veranstaltungen für Jung und Alt. So steht etwa für Samstag, 17. Juni, ein Sommerkino in Spiesen-Elversberg auf dem Programm, am Montag, 26. Juni, eine Jugend-Demokratiekonferenz in Neunkirchen und im Herbst eine Bildungsfahrt nach Amsterdam.