Schüler gestalten Aufführung im Schwarzlichttheater

Nur Gegenstände, die in diesem Licht reflektieren, werden also sichtbar und schaffen phantastische Bewegungen und zauberhafte Effekte. Das Endprodukt soll am dritten Tag vorgeführt werden. Mitmachen können Kinder und Jugendlichen ab acht Jahren, die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Der Workshop ist ohne Übernachtungen, die Tage beginnen jeweils um 9 Uhr und enden um 16 Uhr. Los geht es am 8. Oktober um 9 Uhr, Treffpunkt ist die Aula der Grundschule Schiffweiler (Walter-Bernstein-Schule), Comeniusstraße. 9. Im Teilnahmebeitrag von 30 Euro sind die Anleitung, alle Materialien, Getränke und jeweils ein Mittagsimbiss enthalten.

Infos und Anmeldung unter Tel.: (0 68 24) 9 06 71 45, E-Mail an jugendarbeit@landkreis-neunkirchen.de.