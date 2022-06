Ferien-Abenteuer : Natur-Erlebnis-Camp im Hochwald

Neunkirchen Der Landkreis Neunkirchen und der Saarpfalz-Kreis veranstalten vom 22. bis zum 27. August wieder gemeinsam mit zwei Rangern der Naturwacht Saarland und in Kooperation mit der Naturschutzjugend Saar () ein Natur-Erlebnis-Camp im Hochwald.

Zehn Kinder zwischen dem elften und 13. Lebensjahr haben hier die Möglichkeit, die Natur neu und hautnah zu erleben, wie der Veranstalter schreibt. Erfahrene Ranger vermitteln ihnen altersgerecht nützliches Wissen über die Natur und das Leben im Freien. Die Mädchen und Jungen lernen, wie sie sich draußen zurechtfinden und wie sie bestimmte Alltagsgüter selbst herstellen. Außerdem erhalten die Kinder die Möglichkeit, die Umgebung tagsüber in Kleingruppen zu erkunden, bevor die Abende am knisternden Lagerfeuer zum Geschichtenerzählen einladen. Das Camp-Gelände selbst befindet sich in einem Waldgebiet in der Nähe von Primstal, im Naturpark Saar-Hunsrück. Es besteht aus einer Hütte, einem überdachten Grillplatz und Toiletten. Geschlafen wird in einem Zwei-Personen-Zelt.