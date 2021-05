Kreis Neunkirchen : Am Wochenende vier Corona-Fälle

Neunkirchen Stand Sonntagabend sind 177 Personen im Landkreis Neunkirchen mit dem Coronavirus infiziert.

Jeweils zwei weitere Fälle von Covid 19 meldete das Kreisgesundheitsamt für Samstag und Sonntag. Am Samstag je einen in Neunkirchen und in Merchweiler sowie am Sonntag je einen in Ottweiler und Schiffweiler. Es wurde kein weiterer Todesfall bekannt. Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamtes erreicht der Landkreis Neunkirchen weiter einen Inzidenzwert unter 25.