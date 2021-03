Coronazahlen Landkreis Neunkirchen : Inzidenz im Kreis klettert auf 131,8

Foto: dpa/Alissa Eckert;Dan Higgins

Landkreis Neunkirchen (red) Das Wochenende hatte im Hinblick auf die Corona-Neuinfektionen keine guten Zahlen für den Landkreis Neunkirchen parat. Am Samstag und Sonntag meldete der Kreis insgesamt 55 weitere Covid-19-Fälle (29 in Neunkirchen, zwei in Illingen, acht in Ottweiler, sechs in Eppelborn, sieben in Schiffweiler, drei in Spiesen-Elversberg, keiner in Merchweiler).

Die Inzidenz klettert damit auf 131,8.

349 Personen sind nachweislich infiziert. Der Kreis Neunkirchen bleibt der einzige saarländische Landkreis, in dem die Inzidenz über 100 liegt. Weitere Todesfälle in Verbindung mit dem Virus gab es aber nicht.