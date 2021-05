Pandemie im Kreis Neunkirchen : Inzidenz im Kreis liegt bei 124,8

ARCHIV - 15.02.2020, USA, ---: HANDOUT - Eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Coronavirus Sars-CoV-2 (orange), das Covid-19 verursacht, wie es aus der Oberfläche von im Labor kultivierten Zellen (grün) austritt. Der Corona-Erreger hat einer Studie zufolge möglicherweise bereits Monate vor dem ersten öffentlich bekannten Krankheitsfall existiert. (zu dpa "Studie: Coronavirus existiert möglicherweise seit Oktober 2019") Foto: Uncredited/NIAID-RML/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Uncredited

Neunkirchen () 20 weitere Covid-19-Fälle hat der Landkreis Neunkirchen am Donnerstagabend gemeldet. 16 Fälle sind in Neunkirchen aufgetreten, einer in Illingen, zwei in Eppelborn und einer in Merchweiler. Aktuell sind 533 Personen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert, insgesamt gibt es weiter 108 Covid-19-Todesfälle.