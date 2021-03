Interview : Bischof setzt jetzt Rahmenkonzept in Kraft

Bischof setzt jetzt Rahmenkonzept in Kraft

Trier Wann geht es los mit einem Ausbildungskurs für den ehrenamtlichen Bestattungsdienst im Bistum Trier? Wir fragten nach bei Michaela Tholl, Leiterin des Arbeitsbereichs Ehrenamtsentwicklung.

Das Neunkircher Modell ist in den diözesanen Gremien beraten worden. Was war gut?

Tholl: Zeitgleich mit dem Pilotprojekt „Beerdigungsdienst durch Ehrenamtliche im Dekanat Neunkirchen“ wurde 2018 von der Bistumsleitung eine Arbeitsgemeinschaft damit beauftragt, ein Rahmenkonzept für den Bestattungsdienst für das gesamte Bistum Trier zu erstellen. Dieses Rahmenkonzept, in das die Erfahrungen von Neunkirchen mit eingeflossen sind, hat viel Zuspruch erfahren und der Bischof wird es in dieser Woche in Kraft setzen.