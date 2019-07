Runder Geburtstag : Kochgruppe lädt nach Furpach ein

Neunkirchen Frauen aus Neunkirchen, einige mit weltweiten Familienwurzeln, treffen sich einmal im Monat, um miteinander zu kochen. Zum Kochen kommt der Austausch unter den Frauen, das Kennenlernen, das Erleben von Verschiedenheit und das Erleben von Gemeinsamkeit, bis hin zu Freundschaften.

Gemeinsame Ausflüge und Bildungsreisen runden die Aktivitäten ab. Auf Veranstaltungen im Rahmen der Stadtteilarbeit der Bürgerinitiative Neunkirchen Stadtmitte kann die Vielfalt auch von der Bevölkerung gekostet werden. Die Frauenbeauftragte und der Integrationsbeauftragte der Kreisstadt Neunkirchen laden deshalb zu einem Fest für Samstag, 17. August, 17 Uhr, ins Robinsondorf ein. Unter dem Motto „Gemeinsam schmeckt es am Besten“ wird es an diesem Abend ein international geprägtes Salatbuffett und ein saarländisches Grillangebot geben. Die Gruppe „Femmes Mystique“ bringt Tanz und Gesang in die Runde.