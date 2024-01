Nicht nur Rauchmelder sollten in keinem Haushalt fehlen Kohlenmonoxid: die unterschätzte Gefahr

Die beiden Einsätze im Landkreis Neunkirchen, erzählt Michael Sieslack, Kreisbrandinspekteur der Feuerwehr im Landkreis Neunkirchen, lägen schon ein bisschen länger zurück, doch seien sie ihm in bleibender Erinnerung geblieben: „Wir hatten es bei einem der Einsätze gleich mit mehreren Verletzten zu tun. Diese mussten in eine Spezialklinik zur Behandlung in einer Druckkammer gebracht werden.“ Die Diagnose bei den von der Feuerwehr aus dem Haus geretteten Menschen: Kohlenmonoxid-Vergiftung.