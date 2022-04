Industriekultur im Saarland : Zwischen Industriekultur und Industrienatur

Neunkirchen Delf Slotta und Werner Richner stellen ihr neues Buch in Neunkirchen vor. Lesung ist am Mittwoch, 11. Mai, in der Christuskirche.

Delf Slotta beschäftigt sich schon sein ganzes Leben mit der Kultur, die die Industrialisierung und ihr Erbe hervorgebracht hat. Werner Richner hat seinen Blick auf Reisen in die verschiedensten Regionen der Welt und durch seine Arbeit für Magazine wie Geo oder Merian geschult. Zusammen haben sie nun einen ebenso umfassenden wie bewegenden Bildband hervorgebracht – er bietet einen tiefen Einblick in das, was das Saarland und seine Industriekultur ausmachen. Am Mittwoch, 11. Mai, stellen Delf Slotta und Werner Richner nunmehr auf Einladung der Evangelischen Kirchengemeinde Neunkirchen und der Evangelischen Akademie im Saarland ihr Buch um 18 Uhr mit einer Lesung und Bilderschau in Neunkirchen in der Evangelischen Christuskirche am Unteren Markt vor. Uwe Schmidt, Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Neunkirchen und Dr. Antje Schönwald, Studienleiterin der Evangelischen Akademie im Saarland, werden zur Begrüßung sprechen.