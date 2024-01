Kimoto-Skulptur in Neunkirchen enthüllt Ein Kunstwerk, ein Zeichen, ein Statement

Erst jetzt, wo das Kunstwerk an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt übergeben wurde, sei es vollendet, sagt Ursula Kimoto am Freitag bei der Enthüllung der Skulptur „Zeiten – Fluss“ auf dem Lübbener Platz in Neunkirchen. Es sei ihrem verstorbenen Mann, dem Künstler Seiji Kimoto, stets wichtig gewesen, das zu betonen. Ursula Kimoto schilderte in ergreifenden Worten den ersten Besuch ihres Mannes in Neunkirchen, als der Himmel über dem Eisenwerk rot erleuchtet war. Dieses Rot, das sich auch in der Skulptur findet, sei für ihn eine Lebensfarbe gewesen und stehe in dem Werk auch für die Lebenskraft der Stadt Neunkirchen. Auch habe ihrem Mann Offenheit immer am Herz gelegen, und auch diese Offenheit spiegele sich in der geöffneten Tür – ein Teil der Skulptur – wider. „Die offene Tür weist in eine positive Zukunft“, sagte Ursula Kimoto, und fügte an, dass positive Zeichen bei all dem, was sich derzeit abspiele, besonders wichtig seien.