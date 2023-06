Verkehrserziehung Verkehrserziehung auf spielerische Art

Kinderlachen erfüllt das Gelände der Kreisverkehrswacht Neunkirchen. Jungen spielen Fußball, Mädchen lassen Hula Hoop Reifen kreiseln. An einem Tisch sind Kinder fleißig am Basteln, während im Hintergrund aus den Boxen sommerliche Musik dröhnt. Zwei Teams spielen Federball. Und an einem anderen Tisch lassen sich Mädchen und Jungen schminken.