Männerdomäne Politik In diesem Rat im Kreis Neunkirchen liegt die Frauenquote bei 0 Prozent

Von einem Gleichgewicht der Geschlechter sind die politischen Gremien im Landkreis Neunkirchen weit entfernt. Männliche Dominanz herrscht nicht nur vom Kreistag bis in die Ortsräte. Bei den Fraktionsvorsitzenden sind Frauen die Ausnahme, und wenn, sind es die kleineren Parteien, in denen Frauen den Fraktionsvorsitz innehaben. Bei CDU und SPD liegt diese Quote bei null. Die Verwaltungsspitzen sind ebenso fest in männlicher Hand, lediglich Neunkirchen hat mit Lisa Hensler (SPD) eine Bürgermeisterin, die sich allerdings hinter einem Oberbürgermeister einreihen muss.