Am Donnerstag startet der Impfbus des Landkreises Neunkirchen : Der schnelle Piks für Kurzentschlossene

Neunkirchen Vier Tage hat die NVG den Neunkircher Testbus umgebaut: Ab 29. Juli tourt er als Impfbus durch den Landkreis Neunkirchen und ermöglicht den Piks ohne Voranmeldung.

So einfach wie möglich soll es den Menschen im Landkreis Neunkirchen gemacht werden, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Darum fährt nun ein von der NVG umgebauter Linienbus ab Donnerstag, 29. Juli, elf Stationen im Landkreis Neunkirchen an (siehe Info). In dem Impfbus können sich Kurzentschlossene ohne Anmeldung impfen lassen. Es werden die Impfstoffe von BionTech, Moderna und (nach Verfügbarkeit) von Johnson&Johnson verimpft. Letzterer muss nur ein Mal gespritzt werden.

„Wir wollen ganz viele Menschen beim Impfen mitnehmen“, sagte Staatssekretär Stephan Kolling als Vertreter von Gesundheitsministerin Monika Bachmann bei der Vorstellung des neuen Angebots am Impfzentrum in Neunkirchen-Sinnerthal. Bei den über 60-Jährigen ist die Impfquote im Saarland nach seinen Worten „klasse“, bei den Jüngeren aber noch viel Luft nach oben. Gerade diese Menschen seien aber sehr aktiv, sie müssten sich und andere durch eine Impfung schützen. Die nachlassende Nachfrage in den stationären Impfzentren – in Sinnerthal lag die Auslastung am Montag bei knapp 50 Prozent – mache nun den nächsten Schritt einer mobilen Impfung notwendig.