Studie der Krankenkasse KKH : Immer mehr Menschen im Alter sehbehindert

saarbrücken Makuladegeneration trifft vor allem die Generation 60 plus – Rauchen und Bluthochdruck erhöhen das Risiko.

Die Erkrankung ist wenig bekannt. Dabei gilt sie als häufigste Ursache für Sehverschlechterung bis hin zur Erblindung im Alter: die altersbedingte Makuladegeneration, kurz AMD. Laut Daten der Kaufmännischen Krankenkasse nahm die Zahl der 60- bis 89-Jährigen, die an der AMD erkrankt sind, zwischen 2008 und 2018 bundesweit um 21 Prozent zu. Damit waren rund 43 000 Versicherte betroffen. Laut der Gutenberg-Gesundheitsstudie sind in Deutschland rund siebeneinhalb Millionen Menschen an AMD erkrankt. Tendenz steigend. Denn zum einen nimmt die Lebenserwartung zu, zum anderen werden die Augen zunehmend belastet – sei es durch Smartphone-Nutzung oder durch erhöhte UV-Strahlung des Sonnenlichts.